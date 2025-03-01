Манчестер Юнайтед намерен разработать алгоритм прогнозирования травм

Руководство Манчестер Юнайтед решило применить научный подход к ситуации с травмами в клубе, пишет MEN.

Клуб обратился в Манчестерский университет с просьбой предоставить студентов или сотрудников, которые могут помочь в создании алгоритма прогнозирования травм.

Напомним, что в прошлом сезоне в клубе были зафиксированы 66 травм, а в этом сезоне ситуация почти не улучшилась. Только последние два матча пропустили по разным причинам девять футболистов.

А потому клуб намерен разработать алгоритм, который поможет прогнозировать травмы. Команда уже использует различные методы анализа данных, которые позволяют управлять нагрузками так, чтобы снизить риск травм у футболистов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет подписать нового вратаря.

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