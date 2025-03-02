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Футбол

Ньюкасл может остаться без ключевого игрока на финал Кубка английской лиги

Энтони Гордону грозит трехматчевая дисквалификация.
Вчера, 21:59
Энтони Гордон / Getty Images
Энтони Гордон / Getty Images

Вингер Ньюкасла Энтони Гордон может пропустить финал Кубка английской лиги против Ливерпуля, пишет The Athletic.

Напомним, англичанин получил прямую красную карточку за толчок Жан-Поля ван Хекке в матче против Брайтона.

Гордону грозит трехматтчевая дисквалификация за агрессивное поведение. Она будет переносится на все внутренние турниры.

Ньюкасл уже подал апелляцию, однако если она не будет удовлетворена, Гордон пропустит игру протитв Ливерпуля 9 марта.

В текущем сезоне 24-летний англичанин провел 34 матча, отличившись девятью голами и шестью асисстами.

Ранее также Кристал Пэлас рассказал о состоянии Жан-Филиппа Матета.

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