Ньюкасл может остаться без ключевого игрока на финал Кубка английской лиги

Вингер Ньюкасла Энтони Гордон может пропустить финал Кубка английской лиги против Ливерпуля, пишет The Athletic.

Напомним, англичанин получил прямую красную карточку за толчок Жан-Поля ван Хекке в матче против Брайтона.

Гордону грозит трехматтчевая дисквалификация за агрессивное поведение. Она будет переносится на все внутренние турниры.

Ньюкасл уже подал апелляцию, однако если она не будет удовлетворена, Гордон пропустит игру протитв Ливерпуля 9 марта.

В текущем сезоне 24-летний англичанин провел 34 матча, отличившись девятью голами и шестью асисстами.

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