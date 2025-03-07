Челси побил рекорд Реала по стоимости состава
Состав лондонцев оценивается в 1.66 млрд евро.
Лондонский Челси имеет самый дорогой состав в истории футбола.
Это стало известно из последнего финансового отчета УЕФА. На конец 2024 года стоимость состава английского клуба составила 1.44 млрд евро.
Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому Реалу, состав которого в 2020 году оценивался в 1.33 млрд евро. Сейчас же "сливочные" заняли лишь пятую строчку с 922 млн евро.
Самые дорогие составы клубов в 2024 году
- Челси – 1,66 млрд евро
- Манчестер Сити – 1,3 млрд
- Манчестер Юнайтед – 1,096 млрд
- Арсенал – 1,024 млрд
- Реал Мадрид – 922 млн
- Пари Сен-Жермен – 911 млн
- Ливерпуль – 869 млн
- Тоттенхэм – 809 млн
- Ювентус – 735 млн
- Интер – 622 млн
Накануне, напомним, Челси легко разобрался с Копенгагеном в Лиге конференций.
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