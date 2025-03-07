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Футбол

Челси побил рекорд Реала по стоимости состава

Состав лондонцев оценивается в 1.66 млрд евро.
Сегодня, 12:36
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Лондонский Челси имеет самый дорогой состав в истории футбола.

Это стало известно из последнего финансового отчета УЕФА. На конец 2024 года стоимость состава английского клуба составила 1.44 млрд евро.

Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому Реалу, состав которого в 2020 году оценивался в 1.33 млрд евро. Сейчас же "сливочные" заняли лишь пятую строчку с 922 млн евро.

Самые дорогие составы клубов в 2024 году

  1. Челси – 1,66 млрд евро
  2. Манчестер Сити – 1,3 млрд
  3. Манчестер Юнайтед – 1,096 млрд
  4. Арсенал – 1,024 млрд
  5. Реал Мадрид – 922 млн
  6. Пари Сен-Жермен – 911 млн
  7. Ливерпуль – 869 млн
  8. Тоттенхэм – 809 млн
  9. Ювентус – 735 млн
  10. Интер – 622 млн

Накануне, напомним, Челси легко разобрался с Копенгагеном в Лиге конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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