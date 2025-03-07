Челси побил рекорд Реала по стоимости состава

Лондонский Челси имеет самый дорогой состав в истории футбола.

Это стало известно из последнего финансового отчета УЕФА. На конец 2024 года стоимость состава английского клуба составила 1.44 млрд евро.

Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому Реалу, состав которого в 2020 году оценивался в 1.33 млрд евро. Сейчас же "сливочные" заняли лишь пятую строчку с 922 млн евро.

Самые дорогие составы клубов в 2024 году

Челси – 1,66 млрд евро Манчестер Сити – 1,3 млрд Манчестер Юнайтед – 1,096 млрд Арсенал – 1,024 млрд Реал Мадрид – 922 млн Пари Сен-Жермен – 911 млн Ливерпуль – 869 млн Тоттенхэм – 809 млн Ювентус – 735 млн Интер – 622 млн

Накануне, напомним, Челси легко разобрался с Копенгагеном в Лиге конференций.

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