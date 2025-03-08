Ноттингем минимально одолел Ман Сити

В рамках 28 тура АПЛ Ноттингем принял Манчестер Сити.

Команды долго искали подход друг к другу, поэтому, зрители увидели мало голевых моментов с обеих сторон.

Судьбу матча решил эпизод на 82-ой минуте, когда Морган Гиббс-Уайт отдал прекрасную голевую на Каллума Гадсона-Одои, который отправил мяч мимо Эдерсона и Йошко Гвардиола.

У манкунинацев не хватило сил и времени, чтобы отыграться, поэтому, именно хозяева вышли победителями этого нелегкого противостояния.

Ноттингем - Манчестер Сити 1:0

Гол: Гадсон-Одои, 82

Ноттингем Форест: Селс - Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс - Домингес (Йейтс, 69), Андерсон - Эланга (Сангаре, 80), Гиббс-Вайт, Гадсон-Одои (Морато, 86) - Вуд (Авони, 87).

Манчестер Сити: Эдерсон - Нунес (Льюис, 61), Хусанов, Диаш, Гвардиол - Гонсалес (Ковачич, 62), Силва - Савиньо (Мармуш, 69), Фоден (Де Брюйне, 69), Доку - Холанд.

Предупреждения: Гиббс-Уайт, Йейтс - Гонсалес, Нунес

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