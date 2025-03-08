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Футбол

Лечче - Милан: обзор матча и результат поединка 08.03.2025

Команда Сержиу Консейсана вернулась на победный путь.
Сегодня, 20:59
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Начали команды активно. "Россонери" усилиями Сантьяго Хименеса отправили мяч в ворота в первой же атаке, но гол отменили из-за офсайда. Хозяева ответили настоящим голом – Крстович получил передачу от Гельгасона и точно пробил под штангу.

Милан мог быстро восстановить паритет, но забитый Габбией мяч снова не засчитали из-за положения вне игры. На старте же второй половины Лечче удвоил преимущество. Это Крстович в касание замкнул прострел Гильбера.

Тем не менее, "россонери" организовали камбэк. Первый гол получился курьезным – Фелиш вместо удара продлил прострел Леау, но его в свои ворота подправил Галло. А через несколько минут Пулишич реализовал одиннадцатиметровый, который сам и заработал.

И именно американец принес Милану победу. На 81-й минуте с угла вратарского Пулишич в касание отправил мяч в сетку после передачи Леау. "Россонери" прервали 3-матчевую серию поражений и поднялись на 8-е место в турнирной таблице (44 очка). Лечче – на 16-й позиции (25 пунктов).

Статистика матча Лечче – Милан 28-го тура чемпионата Италии

Лечче – Милан – 2:3
Голы: Кростович, 7, 59 – Галло, 68 (автогол), Пулишич, 72 (пенальти), 81

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 3.19
Владение мячом: 29 % - 71 %
Удары: 11 - 16
Удары в створ: 3 - 9
Угловые: 2 - 7
Фолы: 13 - 7

Лечче: Фальконе – Гильбер, Баскиротто, Жан, Галло – Кулибали (Ребич, 83), Гельгасон (Рамадани, 72) – Пьеротти (Вейга, 74), Бериша (Пьерре, 56), Моренте (Банда, 83) – Крстович

Милан: Спортьелло – Уокер (Фофана, 75), Габбия, Тиав, Эрнандес – Бондо (Фелиш, 62), Муса (Соттиль, 75) – А. Хименес (Леау, 46), Рейндерс, Пулишич – С. Хименес (Абрахам, 62)

Предупреждения: Бериша, Крстович – Абрахам

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лечче Серия A

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