Тоттенхэм - Борнмут: обзор матча и результат поединка 09.03.2025

"Вишни" выглядели острее в дебюте встречи. Сначала Эванилсон проверил бдительность Викарио низовым ударом. Впоследствии Клюйверт и Таверньер не сумели переиграть голкипера "шпор" в течение одной атаки. Впоследствии Эванилсон нанес удар скорпиона в руки итальянцу.

Открыл счет Борнмут перед перерывом. Это Таверньер замкнул подачу Керкеза после ошибки Порро. Во втором тайме гости сразу же забили второй раз, но гол Клюйверта отменили из-за офсайда. Однако на 65-й минуте Эванилсон реализовал момент после передачи нидерландца.

Тем не менее, Тоттенхэм сумел вернуться в игру. Помог быстрый ответный гол – Сарр из угла штрафной попал в дальний. Лондонцы продолжили атаковать и заработали одиннадцатиметровый под занавес встречи, который уверенно реализовал Сон.

Обе команды остались на прошлых рубежах. Борнмут идет на 8-й позиции (44 очка). Тем временем Тоттенхэм – 13-й (34 пункта).

Статистика матча Тоттенхэм – Борнмут 28-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм – Борнмут – 2:2

Голы: Сарр, 67, Сон, 84 (пенальти) – Таверньер, 42, Эванилсон, 65

Ожидаемые голы (xG): 1.52 – 2.74

Владение мячом: 61 % - 39 %

Удары: 13 - 17

Удары в створ: 5 - 8

Угловые: 3 - 6

Фолы: 15 - 16

Тоттенхэм: Викарио – Порро (Удоги, 87), Ромеро (ван де Вен, 61), Дансо, Спенс – Бентанкур (Мэддисон, 61), Биссума (Бергвалль, 46), Сарр – Джонсон (Сон, 46), Соланке, Одобер

Борнмут: Аррисабалага – Кук, Гилл, Гюйсен, Керкез – Адамс, Кристи (Скотт, 71) – Семеньо (Синистерра, 90), Клюйверт, Таверньер (Брукс, 81) – Эванилсон (Уаттара, 71)

Предупреждения: Бентанкур, Биссума, Мэддисон – Таверьер, Сэменьо, Гюйсен

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