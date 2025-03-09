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Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

"Канониры" продолжат терять хотя бы призрачные шансы на борьбу за титул.
Сегодня, 20:50
МЮ - Арсенал / Getty Images
МЮ - Арсенал / Getty Images

В рамках 28-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед встретился с Арсеналом.

Манкунианцы повели в счете в компенсированное ко второму тайму время. Автором мяча стал Бруну Фернандеш.

Во втором тайме «канониры» смогли отыграться. На 74-ой минуте Деклан Райс сравнял счет.

Ни одна из команд, в итоге, не смогла склонить «чаши весов» на свою сторону. Матч завершился результативной ничьей.

Манчестер Юнайтед - Арсенал 1:1

Голы: Фернандеш, 45+2 - Райс, 74

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