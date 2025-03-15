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Футбол

Рэтклифф: Я уйду из Манчестер Юнайтед, если провалюсь

Однако бизнесмен не думает, что до этого дойдет.
Сегодня, 14:55
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф заявил, что готов покинуть клуб, если его план провалится.

Рэтклифф считает, что способен привести клуб к успеху, однако сначала нужно закончить трансформацию.

Если же его идеи провалятся, но готов уйти из клуба. Однако бизнесмен сомневается, что до этого дойдет дело.

"Я искренне верю в то, что мы делаем, и я действительно считаю, что у нас есть правильные люди. Я не думаю, что мы добьемся успеха, не совершая новых ошибок, ведь мы не идеальны, но я думаю, что после лета траектория начнет улучшаться.

Нам нужна экономичная, эффективная, элитная организация численностью около 700 человек, а не раздутая организация, в которой люди сбиты с толку, не сосредоточены должным образом, потому что слишком много людей делают слишком много вещей, которые на самом деле не важны или не имеют отношения к делу.

И, честно говоря, если я провалюсь, я уйду. Но я не думаю, что провалюсь. Как только мы начнем играть в хороший футбол и побеждать, все изменится", - приводит слова Рэтклиффа The Times.

Ранее также сообщалось, что Рома может продать Артема Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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