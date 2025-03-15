Рэтклифф: Я уйду из Манчестер Юнайтед, если провалюсь

Однако бизнесмен не думает, что до этого дойдет.

Совладелец Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф заявил, что готов покинуть клуб, если его план провалится.

Рэтклифф считает, что способен привести клуб к успеху, однако сначала нужно закончить трансформацию.

Если же его идеи провалятся, но готов уйти из клуба. Однако бизнесмен сомневается, что до этого дойдет дело.

"Я искренне верю в то, что мы делаем, и я действительно считаю, что у нас есть правильные люди. Я не думаю, что мы добьемся успеха, не совершая новых ошибок, ведь мы не идеальны, но я думаю, что после лета траектория начнет улучшаться.

Нам нужна экономичная, эффективная, элитная организация численностью около 700 человек, а не раздутая организация, в которой люди сбиты с толку, не сосредоточены должным образом, потому что слишком много людей делают слишком много вещей, которые на самом деле не важны или не имеют отношения к делу.

И, честно говоря, если я провалюсь, я уйду. Но я не думаю, что провалюсь. Как только мы начнем играть в хороший футбол и побеждать, все изменится", - приводит слова Рэтклиффа The Times.

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