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Футбол

Креативный, талантливый и самоотверженный: скауты Реала получили "неподъемную" задачу

Селекционному отделу Королевского клуба придется изрядно попотеть.
Сегодня, 19:26
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Мадридский Реал стремится найти нового исполнителя в средней линии. Условный профиль хавбека получил название "новый Модрич", сообщает Relevo.

"Сливочные" начали поиски замены обладателю Золотого мяча-2018. Отдел скаутов во главе с Хуни Калафатом составил характеристики новичка. Он должен быть креативным полузащитником, талантливым и способным пожертвовать своими интересами ради команды.

Лука Модрич проводит 13-й сезон в составе Реала. Контракт хорвата с мадридцами действует до лета. Сам хавбек готов пролонгировать договор еще на год.

К слову, ранее экс-хавбек сборной Италии Кандрева объявил о завершении карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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