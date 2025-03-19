Мората: Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы не покидал Атлетико

Нападающий Галатасарая Альваро Мората признал, что совершил ошибку, покинув Атлетико.

Напомним, что испанский форвард летом присоединился к Милану, однако не заиграл в Италии и отправился в аренду в Турцию.

Мората признал, что совершил ошибку, решив переехать в Милан, хотя родные и агент предостерегали его.

"Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы не покинул Атлетико Мадрид.

Летом мне следовало все хорошенько обдумать, но сейчас уже нет смысла что-то менять. Весь этот вопрос беспокоил меня во время Евро.

Мне нужно было почувствовать, что меня ценят и любят, и Симеоне действительно хотел меня оставить. Мой отец и мой агент сказали мне, что я совершаю ошибку", - приводит слова Мораты Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что лидер Челси не поедет в национальную сборную.

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