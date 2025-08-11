iSport.ua
Мората разорвал контракт с Галатасараем

Теперь испанец готов к переходу в Комо.
Сегодня, 12:22       Автор: Андрей Безуглый
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Галатасарай объявил о досрочном разорвании контракта с Альваро Моратой.

По словам турецкого гранда, решение было принято по взаимному согласию. Милан должен будет выплатить 5 млн евро, так как контракт Мораты действовал до января 2026 года.

Также сообщается, что форвард отказался от причитающихся ему выплат, ради скорейшего завершения процесса.

Теперь Милан может наконец продать Морату в Комо за 12 млн евро. Сам же Альваро уже давно согласовал контракт с командой Фабрегаса.

Ранее также сообщалось, что Рома также планирует громкий трансфер.

