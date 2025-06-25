Капитан сборной Испании согласился на переход в клуб-сенсацию

Альваро Мората близок к переходу в Комо.

Нападающий Милана Альваро Мората близок к смене клуба, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что половину прошлого сезона 33-летний форвард провел в аренде в Галатасарае.

Играть в Турции Альваро больше не хочет, но и возвращаться в Милан тоже. А потому он сразу же принял предложение Комо.

Милан также не против продать нападающего, а потому в ближайшее время начнет переговоры с Галатасараем касательно расторжения аренды.

Во сколько обойдется трансфер Альваро Мораты в Комо инсайдер не сообщает.

Ранее также Ювентус активизировал усилия по подписанию нового форварда.

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