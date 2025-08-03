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Футбол

Именитый испанский форвард близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Серии А

Альваро Мората вскоре должен стать игроком Комо.
Сегодня, 13:40       Автор: Игорь Мищук
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Нападающий Милана и сборной Испании Альваро Мората, отыгравший вторую часть прошлого сезона в аренде в Галатасарае, продолжит карьеру в Комо.

Как сообщает журналист Николо Скира, 32-летний футболист готов расторгнуть арендное соглашение и вылететь в Италию для подписания контракт со своим новым клубом.

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Договор испанского форварда будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

В подписании соотечественника заинтересован главный тренер Комо Сеск Фабрегас, под руководством которого команда завершила минувший сезон на десятой позиции в Серии А после выхода в высший дивизион.

Напомним, что Мората присоединился к Галатасараю в феврале и провел в составе турецкой команды 16 матчей, отличившись семью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Комо приютил нового таланта Реала.

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