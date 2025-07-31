Комо приютил нового таланта Реала

Защитник Хакобо Рамон покинул мадридский Реал. Центрбек перешел в ряды итальянского Комо, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой испанец заключил с "лариани" контракт на 5 лет. "Сливочные" получили за Рамона ориентировочно 2,5 млн евро. Реал сохранил право обратного выкупа и получит 50 % от следующей продажи собственного воспитанника.

В прошлом сезоне Рамон дебютировал за первую команду мадридцев. Защитник провел 6 матчей (1 гол) во всех турнирах за Реал. В прошлом году в Комо по той же схеме перебрался хавбек Нико Пас и стал одним из открытий Серии A.

Тем временем итальянский Лечче может отпустить бомбардира в столичную Рому.

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