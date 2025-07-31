iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Комо приютил нового таланта Реала

Уроженец столицы Испании пошел по пути Нико Паса.
Сегодня, 19:44       Автор: Антон Федорцив
Хакобо Рамон / Getty Images
Хакобо Рамон / Getty Images

Защитник Хакобо Рамон покинул мадридский Реал. Центрбек перешел в ряды итальянского Комо, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой испанец заключил с "лариани" контракт на 5 лет. "Сливочные" получили за Рамона ориентировочно 2,5 млн евро. Реал сохранил право обратного выкупа и получит 50 % от следующей продажи собственного воспитанника.

В прошлом сезоне Рамон дебютировал за первую команду мадридцев. Защитник провел 6 матчей (1 гол) во всех турнирах за Реал. В прошлом году в Комо по той же схеме перебрался хавбек Нико Пас и стал одним из открытий Серии A.

Тем временем итальянский Лечче может отпустить бомбардира в столичную Рому.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Комо Хакобо Рамон

Статьи по теме

Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал
Реал продлил контракт с баскетбольной легендой Реал продлил контракт с баскетбольной легендой
Два игрока претендуют на "десятку" в Реале Два игрока претендуют на "десятку" в Реале
Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы

Видео

Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг
Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина легко обыграла россиянку во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Теннис22:10
Костюк драматично одолела Касаткину в третьем круге Canadian Open
Лига Европы21:50
Шахтер - Бешикташ: видео голов матча квалификации Лиги Европы
Европа21:21
Забарный вплотную приблизился к переходу в ПСЖ
Лига Европы20:59
Шахтер - Бешикташ: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига конференций20:58
Полесье реабилитировалось за позор, разгромив соперника из Андорры
Европа20:37
Ноттингем оформил громкий трансфер из Серии A
Европа20:22
Обамеянг после сезона в Саудовской Аравии вернулся во Францию
Европа20:12
Новичок АПЛ согласовал переход нападающего Челси
Европа19:44
Комо приютил нового таланта Реала
Другие19:38
Украина завершила ЧМ-2025 по фехтованию в топ-5 медального зачета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK