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Комо нашел еще одно усиление перед новым сезоном

Николас-Геррит Кюн решил играть под руководством Сеска Фабрегаса.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Николас-Геррит Кюн / Getty Images
Николас-Геррит Кюн / Getty Images

Комо договорился о трансфере Николаса-Геррита Кюна, пишет Флориан Плеттенберг.

25-летний вингер Селтика долгое время считался ключевой целью Лейпцига, однако в итоге сам игрок выбрал Комо.

Кюн решил, что хочет играть именно под руководством Сеска Фабрегаса, потому итальянскому клубу было несложно согласовать детали трансфера.

Игрок обойдется клубу в примерно 20 млн евро, а сам Кюн подпишет четырехлетний контракт.

В прошедшем сезоне Николас-Геррит Кюн провле 32 матча, отличившись 13 голами и 9 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Реал готов попрощаться со своим нападающим.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Комо

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