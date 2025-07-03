Комо нашел еще одно усиление перед новым сезоном
Николас-Геррит Кюн решил играть под руководством Сеска Фабрегаса.
Комо договорился о трансфере Николаса-Геррита Кюна, пишет Флориан Плеттенберг.
25-летний вингер Селтика долгое время считался ключевой целью Лейпцига, однако в итоге сам игрок выбрал Комо.
Кюн решил, что хочет играть именно под руководством Сеска Фабрегаса, потому итальянскому клубу было несложно согласовать детали трансфера.
Игрок обойдется клубу в примерно 20 млн евро, а сам Кюн подпишет четырехлетний контракт.
В прошедшем сезоне Николас-Геррит Кюн провле 32 матча, отличившись 13 голами и 9 ассистами.
Ранее также сообщалось, что Реал готов попрощаться со своим нападающим.
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