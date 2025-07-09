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Футбол

Чемпион Европы станет игроком амбициозного середняка Серии А

Альваро Мората близок к переходу в Комо.
Сегодня, 07:30       Автор: Василий Медвидь
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Итальянский Комо усилится опытным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «лариджани» подпишут Альваро Морату. Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока.

Что же касается условий, на которых испанец перейдет в амбициозный средняк Серии А, то это также будет аренда с последующим правом выкупа игрока.

В составе «львов» Мората провел 15 матчей, где забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Галатасарай подпишет Виктора Осимхена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альваро Мората Комо

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