Чемпион Европы станет игроком амбициозного середняка Серии А

Альваро Мората близок к переходу в Комо.

Итальянский Комо усилится опытным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «лариджани» подпишут Альваро Морату. Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока.

Что же касается условий, на которых испанец перейдет в амбициозный средняк Серии А, то это также будет аренда с последующим правом выкупа игрока.

В составе «львов» Мората провел 15 матчей, где забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Галатасарай подпишет Виктора Осимхена.

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