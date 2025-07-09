Галатасарай решил выплатить отступные за Осимхена

Точнее, требуемую сумму, но не активировать саму опцию.

Галатасарай подал улучшенное предложение по Виктору Осимхену, пишет Фабрицио Романо.

Турецкий гранд решил дать Наполи требуемые деньги и заплатить за форварда 75 млн евро.

Однако при этом Галатасарай не стал активировать отступные Осимхена, сумма будет поступать на счет итальянцев постепенно в течение пяти лет.

На текущий момент неизвестно, устроит ли Наполи такое предложение. Но есть вероятность, что предложения лучше они не получат.

Единственный клуб, кроме Галатасарая, заинтересованный в Осимхене - Аль-Хиляль, в которой нигериец не хочет переходить.

Ранее также сообщалось, что Луис Диас поставил Барселоне особое условие.

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