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Галатасарай решил выплатить отступные за Осимхена

Точнее, требуемую сумму, но не активировать саму опцию.
Сегодня, 00:58       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Галатасарай подал улучшенное предложение по Виктору Осимхену, пишет Фабрицио Романо.

Турецкий гранд решил дать Наполи требуемые деньги и заплатить за форварда 75 млн евро.

Однако при этом Галатасарай не стал активировать отступные Осимхена, сумма будет поступать на счет итальянцев постепенно в течение пяти лет.

На текущий момент неизвестно, устроит ли Наполи такое предложение. Но есть вероятность, что предложения лучше они не получат.

Единственный клуб, кроме Галатасарая, заинтересованный в Осимхене - Аль-Хиляль, в которой нигериец не хочет переходить.

Ранее также сообщалось, что Луис Диас поставил Барселоне особое условие.

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