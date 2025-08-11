Довбик может получить скандального партнера

Рома сделала запрос по трансферу Джейдона Санчо, пишет Альфредо Педулла.

По информации журналиста, англичанин нравится Джан Пьеро Гасперини, который хочет видеть Санчо в своей команде.

Пока римский клуб просто запросил информацию по игроку и не делал официального предложения.

Также на Санчо претендуют Ювентус и Боруссия, однако туринцам нужно кого-то продать, а "шмели" пока не решили окончательно.

Ожидается, что потенциальный трансфер Джейдона Санчо обойдется в 15 млн евро.

Ранее также Рубен Аморим расхвалил своего новичка.

