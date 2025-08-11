iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик может получить скандального партнера

Гасперини хочет видеть Санчо в Роме.
Сегодня, 00:47       Автор: Андрей Безуглый
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Рома сделала запрос по трансферу Джейдона Санчо, пишет Альфредо Педулла.

По информации журналиста, англичанин нравится Джан Пьеро Гасперини, который хочет видеть Санчо в своей команде.

Пока римский клуб просто запросил информацию по игроку и не делал официального предложения.

Также на Санчо претендуют Ювентус и Боруссия, однако туринцам нужно кого-то продать, а "шмели" пока не решили окончательно.

Ожидается, что потенциальный трансфер Джейдона Санчо обойдется в 15 млн евро.

Ранее также Рубен Аморим расхвалил своего новичка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

Статьи по теме

Санчо снова заинтересовал свой бывший клуб Санчо снова заинтересовал свой бывший клуб
Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус
Ювентус готовит первое предложение по опальной звезде Манчестер Юнайтед Ювентус готовит первое предложение по опальной звезде Манчестер Юнайтед
Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру Ювентус сделал новое предложение по ненужному Манчестер Юнайтед вингеру

Видео

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: поединки УПЛ, матчи в Первой и Второй лиге Украины, Суперкубок Англии
просмотров
Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа00:47
Довбик может получить скандального партнера
Украина00:35
УПЛ: Оболонь одолела Александрию, Колос - Полесье, а Шахтер разделил очки с Карпатами
Украина00:28
Шахтер получил второе предложение по Кевину
Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона уничтожила Комо в финале Кубка Гампера
Теннис23:40
Костюк снялась с турнира в Цинциннати
Теннис23:35
Ястремская прошла во второй раунд турнира в Цинциннати, где сыграет со второй ракеткой мира
Европа23:22
ПСЖ остался без важного игрока на Суперкубок УЕФА
Европа22:57
Экс-игрок сборной Бельгии неожиданно отказал итальянскому клубу
Теннис22:43
Костюк снялась с турнира в Цинциннати
Европа22:28
Челси активизировал усилия по подписанию Симонса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK