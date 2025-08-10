iSport.ua
Аморим: У Шешко есть необходимое

Специалист наговорил немало комплиментов.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал приход нового игрока.

Напомним, накануне манкунианцы завершили трансфер Беньямина Шешко, который обошелся им в 76,5 млн евро.

Аморим заявил, что у Шешко есть все, что нужно для этого клуба, но самое главное, что игрок бесконечно трудолюбивый.

У него есть все необходимые нам характеристики.

Бен – игрок, которого, учитывая всю имеющуюся у нас информацию, нам придется заставлять перестать работать, а не наоборот! Это тоже важно. Он очень молод. Он хорошо играет в воздухе, врывается в зоны и обращается с мячом. Я думаю, у него большой потенциал.

Думаю, он может значительно прибавить и, безусловно, будет чувствовать себя в нашем клубе как дома.

У него подходящий для нашей команды характер, поэтому я очень рад его приходу

Ранее также сообщалось, что Сити интересуется тем же игроком, что и Юнайтед.

Беньямин Шешко

