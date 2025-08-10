Манчестер Сити сделал запрос по топ-вратарю

Манчесте Сити интересуется Джанлуиджи Доннаруммой, утверждает Орацио Аккомандо.

По информации журналиста, "горожане" уже связались и с ПСЖ, и с окружением самого вратаря.

Пока Манчестер Сити хочет просто узнать о деталях возможной сделки и каковы вообще шансы подписать Доннарумму.

Напомним, что английский клуб готовится к скорому уходу Эдерсона, у которого есть договоренность с Галатасарем.

В случае, если итальянец станет ключевой целью "горожан", вероятно, им придется конкурировать с Манчестер Юнайтед, которым также интересен кипер ПСЖ.

