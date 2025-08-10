Гвардиола назвал тройку своих любимых игроков НБА в современности

Руководитель Ман Сити Пеп Гвардиола поделился своей любовью к НБА.

Специалист рассказал, чьей игрой он восхищается сейчас.

"НБА всегда была крайне важной частью моей жизни.

Если называть тех, чья игра мне сейчас нравится, то это будут Лука Дончич, Леброн Джеймс и Стеф Карри", - цитирует Гвардиолу Марк Штейн.

Напомним, ранее сообщалось, что самый титулованный клуб НБА продлил контракт главного тренера.

