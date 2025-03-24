У экс-форварда клубов УПЛ диагностировали туберкулез

Экс-форвард киевского Динамо и львовских Карпат Лукас Перес заболел туберкулезом. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

Из-за болезни 36-летний испанец пропустит длительный период времени. Футболист остался вне игры минимум на 5-6 недель.

Сейчас Перес выступает за ПСВ. Туда он перебрался из испанского Депортиво зимой этого года.

За эйндховенцев Лукас провел 3 матча, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что Перес объяснил переход в ПСВ семейной драмой.

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