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Футбол

У экс-форварда клубов УПЛ диагностировали туберкулез

Лукас Перес окажется вне футбола на определенный срок.
Сегодня, 21:25       Автор: Василий Медвидь
Лукас Перес / Getty Images
Лукас Перес / Getty Images

Экс-форвард киевского Динамо и львовских Карпат Лукас Перес заболел туберкулезом. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

Из-за болезни 36-летний испанец пропустит длительный период времени. Футболист остался вне игры минимум на 5-6 недель.

Сейчас Перес выступает за ПСВ. Туда он перебрался из испанского Депортиво зимой этого года.

За эйндховенцев Лукас провел 3 матча, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что Перес объяснил переход в ПСВ семейной драмой.

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