У экс-форварда клубов УПЛ диагностировали туберкулез
Лукас Перес окажется вне футбола на определенный срок.
Экс-форвард киевского Динамо и львовских Карпат Лукас Перес заболел туберкулезом. Об этом сообщило издание De Telegraaf.
Из-за болезни 36-летний испанец пропустит длительный период времени. Футболист остался вне игры минимум на 5-6 недель.
Сейчас Перес выступает за ПСВ. Туда он перебрался из испанского Депортиво зимой этого года.
За эйндховенцев Лукас провел 3 матча, не отметившись результативными действиями.
Напомним, что Перес объяснил переход в ПСВ семейной драмой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!