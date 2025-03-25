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Футбол

Реал находится в шаге от летнего перехода звезды Ливерпуля

Мерсисайдцы бесславно потеряют своего воспитанника.
Сегодня, 13:59       Автор: Василий Медвидь
Трент Александр-Арнольд / Getty Images
Трент Александр-Арнольд / Getty Images

Мадридский Реал готовится "взорвать трансферной бомбой" летнее межсезонье.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" находятся в шаге от подписания защитника Ливерпуля Трента Александра-Арнольда. Официальное предложение контракта для англичанина уже сделано.

Все стороны уверены, что сделка будет подписана. Мадридцы следили за ситуацией Арнольда в стане мерсисайдцев активно на протяжении всего года.

Романо отмечает, что речь идет не о том, поставит ли Трент подпись под контрактом с Реалом, а о том, когда именно он это сделает.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-защитник Реала страдал от хейта в соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид

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