Реал находится в шаге от летнего перехода звезды Ливерпуля
Мерсисайдцы бесславно потеряют своего воспитанника.
Мадридский Реал готовится "взорвать трансферной бомбой" летнее межсезонье.
Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" находятся в шаге от подписания защитника Ливерпуля Трента Александра-Арнольда. Официальное предложение контракта для англичанина уже сделано.
Все стороны уверены, что сделка будет подписана. Мадридцы следили за ситуацией Арнольда в стане мерсисайдцев активно на протяжении всего года.
Романо отмечает, что речь идет не о том, поставит ли Трент подпись под контрактом с Реалом, а о том, когда именно он это сделает.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-защитник Реала страдал от хейта в соцсетях.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!