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Манчестер Сити и МЮ посоревнуются за вратаря белгийского топ-клуба

Сенне Ламменс может оказаться на Туманном Альбионе
Сегодня, 16:30       Автор: Василий Медвидь
Сенне Ламменс / Getty Images
Сенне Ламменс / Getty Images

Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед намерены подписать вратаря Антверпена Сенне Ламенса. Об этом сообщил портал CaughtOffside.

"Горожане» интересуются 22-летним вратарем из-за желания Эдерсона уйти из команды, а „красные дьяволы“ из-за недовольства Андре Онаной со стороны Рубена Аморима.

Ламменс может покинуть Антверпен за сумму в районе 20-25 млн евро.

В текущем сезоне Сенне провел 33 матча, пропустив 36 мячей и сыграв на ноль в семи случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет приобрести фаворита на получение Золотого мяча-2025.

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