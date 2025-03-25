Манчестер Сити и МЮ посоревнуются за вратаря белгийского топ-клуба
Сенне Ламменс может оказаться на Туманном Альбионе
Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед намерены подписать вратаря Антверпена Сенне Ламенса. Об этом сообщил портал CaughtOffside.
"Горожане» интересуются 22-летним вратарем из-за желания Эдерсона уйти из команды, а „красные дьяволы“ из-за недовольства Андре Онаной со стороны Рубена Аморима.
Ламменс может покинуть Антверпен за сумму в районе 20-25 млн евро.
В текущем сезоне Сенне провел 33 матча, пропустив 36 мячей и сыграв на ноль в семи случаях.
Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет приобрести фаворита на получение Золотого мяча-2025.
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