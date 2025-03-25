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Реал впечатлен одноклубником Забарного и хочет подписать его летом

Дин Гюйсен может перейти в стан мадридцев.
Сегодня, 17:07       Автор: Василий Медвидь

Мадридский Реал намерен подписать одноклубника Забарного Дина Гюйзена.

Как сообщает Madrid Xtra, представители мадридцев восхищены игрой Гюйзена в матчах Испания - Нидерланды в Лиге наций. Центрбека хотят подписать уже летом этого года.

В контракте нидерландца с «вишнями» есть фиксированная сумма отступных. Гюйзен сможет покинуть клуб за 50 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-защитник Реала пережил хейт в соцсетях.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дин Хюйсен

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