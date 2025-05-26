Алонсо хочет сохранить звезду Реала

Хаби считает, что Родриго понадобится его команде.

Новоиспеченный тренер Реала Хаби Алонсо высказался о положении Родриго в команде.

По словам наставника, бразилец нужен его команде.

"На данный момент Родриго - футболист Реала.

Он креативный исполнитель, и я считаю, что его талант нам нужен", - заявил испанский специалист.

Напомним, ранее Алонсо заявил о начале новой эры в Реале.

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