"Мы празднуем уже месяц": Один из лидеров Ливерпуля забавно прокомментировал завоевание чемпионства

Вратарь Ливерпуля Алиссон высказался о победе в АПЛ.

По словам бразильца, команда устроила вечеринку еще месяц назад, когда чемпионство было официально оформлено, не дожидаясь окончания чемпионата.

"Скажу правду, я немного устал от празднований! Мы празднуем уже месяц после матча с Тоттенгемом. Теперь, когда все закончилось, мы будем еще больше праздновать.

Думаю, что непросто сравнивать один сезон с другим – в прошлом сезоне мы боролись и старались, но время от времени все идет не так, как вы планируете.

Я могу отметить несколько вещей, которые были у нас в этом сезоне, и одна из них – это самоотдача футболистов, персонала, тренеров. Все старались выкладываться в каждой игре, несмотря ни на что, независимо от обстоятельств. В каждом туре мы приезжали на стадион, чтобы побеждать в каждом поединке", – сказал Алиссон в интервью Optus Sport.

Ранее сообщалось, что один из основных игроков Ливерпуля может покинуть клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!