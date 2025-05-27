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Футбол

Реал намерен вернуть своего воспитанника из Серии А

Нико Пас может сыграть на клубном ЧМ.
Вчера, 12:25       Автор: Андрей Безуглый
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Хавбек Комо Нико Пас вскоре вернется в мадридский Реал, пишет Marca.

Напомним, что 20-летний аргентинец был продан в итальянский клуб за 6 млн евро. Также Реал оставил за собой право обратного выкупа за 8 млн.

Под руководством Сеска Фабрегаса Пас стал одним из лучших молодых игроков чемпионата, чем обратил на себя внимание Реала.

Мадридцы уже ведут переговоры с Комо касательно обратного выкупа. В клубе хотят, чтобы Нико сыграл за первую команду на клубном ЧМ.

Также ранее Алонсо заявил, что хотел бы сохранить одну из звезд Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Комо

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