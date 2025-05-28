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Футбол

Рома приблизилась к назначению именитого тренера

Джан Пьеро Гасперини может подписать 3-летний контракт с «волками».
Сегодня, 12:04       Автор: Василий Медвидь
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Итальянская Рома приблизилась к смене главного тренера.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, руководство «волков» провело достаточно позитивные переговоры с Джан Пьеро Гасперини. Стороны согласовали трехлетний контракт.

Хотя основные условия сотрудничества уже согласованы, Гасперини еще не поставил свою подпись под договоренностями, потому что хочет понять, насколько боссы столичного клуба преданы проекту и какие суммы готовы вкладывать в его развитие.

Джан Пьеро, как и владельцы Ромы, братья Фридкины, оптимистично настроены относительно завершения переговоров. Фридкины надеются, что объявить о назначении 67-летнего итальянца можно будет в ближайшие дни.

Напомним, ранее Раньери сказал, что уже знает имя своего преемника.

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