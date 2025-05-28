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Футбол

Тренер, на которого претендовал Милан, останется в своем клубе

Винченцо Итальяно продолжит строить свою историю с Болоньей.
Сегодня, 12:54       Автор: Василий Медвидь
Винченцо Итальяно / Getty Images
Винченцо Итальяно / Getty Images

Итальянский Милан остался без одного из своих целей на пост тренера.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, Винченцо Итальяно, которого хотело видеть руководство «россонери» в своем клубе, принял решение остаться в составе Болоньи. Специалист подпишет новый контракт.

Новое соглашение Итальяно будет действовать до 2027 года. Финансовые детали сделки останутся неизвестными.

Стоит отметить, что под руководством Винченцо Болонья завоевала свой первый трофей за 51 год, а именно Кубок Италии в этом сезоне, где переиграла в финале как раз Милан.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан хочет подписать Лунина.

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