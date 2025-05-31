Аллегри определил судьбу одного из лидеров Милана

Новоиспеченный руководитель Милана Массимилиано Аллегри определился с судьбой Рафаэля Леана.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянец провел встречу со спортивным директором Игли Таре, который также недавно вступил в свою должность, и выдвинул требование не продавать 25-летнего вингера. Руководство «россонери» согласилось с желанием Массимилиано.

Аллегри хочет строить свой проект именно вокруг Рафаэля и уверен, что португалец будет прогрессировать под его руководством.

Нынешний контракт Леано действует до 2028 года. Финансовые детали неизвестны.

В прошедшей кампании футболист провел 50 матчей, где отличился 12 мячами и отдал 13 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан хочет подписать Лунина.

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