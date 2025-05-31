Лацио назначит именитого специалиста на пост тренера

Итальянский Лацио определился с кандидатурой главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, «орлы» назначат наставником Маурицио Сарри. Итальянец уже возглавлял клуб с 2021 по 2024 годы.

Сарри подпишет с новым-старым клубом контракт на 2 года с опцией продления еще на один год, если столичный коллектив выйдет в Лигу чемпионов в течение следующих двух сезонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома нашла замену Раньери..

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