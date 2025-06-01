Энрике - после финала Лиги чемпионов: Моя дочь не может быть здесь физически, но я постоянно чувствую связь с ней

Руководитель ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов.

Испанец посвятил триумф своей дочери, которая умерла 6 лет назад от тяжелой формы рака костей в возрасте 9 лет. Специалист праздновал победу в футболке в ее честь.

«Моя дочь не здесь физически, но я всегда чувствую связь с ней.

Она радуется и наслаждается сейчас вместе с нами», - сказал специалист.

Напомним, что Энрике повторил достижение Гвардиолы.

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