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Футбол

Украинец обслужит финал Евро U-17

Алексей Деревинский станет главным арбитром поединка.
Вчера, 10:32       Автор: Василий Медвидь
Алексей Деревинский / УАФ
Алексей Деревинский / УАФ

В рамках финала Евро U-17 встретятся Франция и Португалия, однако этот матч не обойдется без украинского участия.

Главным арбитром этого поединка станет Алексей Деревинский. Одним из ассистентов будет его соотечественник Алексей Миронов.

Отметим, что команды-финалистки встречались между собой в групповом этапе. Тот матч закончился нулевой ничьей.

Финал пройдет сегодня, 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.

Напомним, что на ISPORT можно узнать, какие футбольные матчи состоятся сегодня.

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