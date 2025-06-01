Украинец обслужит финал Евро U-17

В рамках финала Евро U-17 встретятся Франция и Португалия, однако этот матч не обойдется без украинского участия.

Главным арбитром этого поединка станет Алексей Деревинский. Одним из ассистентов будет его соотечественник Алексей Миронов.

Отметим, что команды-финалистки встречались между собой в групповом этапе. Тот матч закончился нулевой ничьей.

Финал пройдет сегодня, 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.

Напомним, что на ISPORT можно узнать, какие футбольные матчи состоятся сегодня.

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