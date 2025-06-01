Дженоа подписал конкурента для Малиновского

Итальянский Дженоа объявил о первом переходе лета. К рядам "грифонов" присоединился полузащитник Николае Станчу, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный румын переедет в Геную свободным агентом. Прошлый сезон он отыграл за аравийский Дамак. За место в основе Дженоа Станчу будет конкурировать с украинцем Русланом Малиновским.

Воспитанник скромной Унири выступал на родине, а также в чемпионатах Бельгии, Чехии и Китая. В составе сборной Румынии Станчу ездил на два чемпионата Европы. В частности, на Евро-2024 он забил Украине.

Напомним, накануне Джан Пьеро Гасперини простился с тифози Аталанты открытым письмом.

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