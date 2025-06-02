Культовый для АПЛ игрок привлек внимание клубов из Ла Лиги и МЛС

Легенда Лестера и всей АПЛ Джейми Варди имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Испании, Англии, США и Австрии.

Как сообщает Fichajes, в Ла Лиге Джейми заинтересовал Валенсию и Вильярреал, которые ищут усиление в атаке. В Англии Варди хочет подписать Лидс Юнайтед, который вернулся в АПЛ.

Два клуба из структуры Ред Булл, а именно Ред Булл Зальцбург и Ред Булл Нью-Йорк также хотят усилиться нападающим. В США форварда в своем составе также хочет видеть Шарлотт

За свою карьеру в Лестере Варди провел 500 официальных матчей и забил 200 голов, став символом золотой эпохи клуба, включая памятный чемпионский сезон 2015/16.

Напомним, ранее сообщалось, что Варди высказался о своем будущем после ухода из Лестера.

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