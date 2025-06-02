Клуб-сенсация АПЛ усилится трио игроков из бразильского чемпионата

Ноттингем близок к подписанию сразу трех футболистов из Ботафого.

Куябано, один из игроков, который может перейти в Ноттингем / Getty Images

Ноттингем Форест намерен закупиться игроками Ботафого.

Как сообщает Mail Sport, «лесники» работают над заключением соглашений по трансферу сразу трех игроков бразильского клуба.

Ноттингем, который сенсационно попал в Лигу конференций по итогам сезона, усилится центрбеком Жаиром Куньей, нападающим Игорем Жезусом и левым защитником Куябано.

Из вышеупомянутых игроков самым дорогим по данным Transfermarkt является Игорь Жезус, который стоит 15 млн евро, однако стоит отметить, что финансовые детали сделок, которые планирует заключить Форест, неизвестны.

Ранее сообщалось, что культовый для АПЛ игрок заинтересовал клубы Ла Лиги и МЛС.

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