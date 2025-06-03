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Футбол

Одноклубник Ярмолюка согласился перейти в Манчестер Юнайтед

Мбемо получил предложения от четерых клубов АПЛ.
Сегодня, 07:50       Автор: Митя Шитко
Бриан Мбемо / Getty Images
Бриан Мбемо / Getty Images

Вингер Брентфорда Бриан Мбемо близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, 25-летний камерунец решил перейти в Манчестер Юнайтед.

Ожидается, что "красные дьяволы" начнут прямые переговоры с Брентфордом. 

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Игроком также интересовались Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм, но футболист предпочел Манчестер Юнайтед.

В сезоне-2024/25 Мбемо провел 42 матча за Брентфорд, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что английский Челси объявил о трансфере опорника Спортинга.

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