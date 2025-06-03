Одноклубник Ярмолюка согласился перейти в Манчестер Юнайтед
Мбемо получил предложения от четерых клубов АПЛ.
Вингер Брентфорда Бриан Мбемо близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.
Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, 25-летний камерунец решил перейти в Манчестер Юнайтед.
Ожидается, что "красные дьяволы" начнут прямые переговоры с Брентфордом.
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Игроком также интересовались Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм, но футболист предпочел Манчестер Юнайтед.
В сезоне-2024/25 Мбемо провел 42 матча за Брентфорд, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.
Напомним, что английский Челси объявил о трансфере опорника Спортинга.
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