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Футбол

Брат Беллингема согласился перейти в Боруссию Дортмунд

Англичанин решил пойти по пути Джуда.
Сегодня, 08:55       Автор: Митя Шитко
Джоб Беллингем / Getty Images
Джоб Беллингем / Getty Images

Полузащитник Сандерленда Джоб Беллингем, вероятно, продолжит карьеру в Германии.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, футболист решил перейти в Боруссю Дортмунд.

19-летний англичанин уже принял соответствующее решение и проинформировал об этом Айнтрахт, который им также интересовался.

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В ближайшее время должны начаться переговоры между дортмундской Боруссией и Сандерлендом. Ориентировочная сумма трансфера Беллингема составляет 30 миллионов евро.

Сандерленд купил Беллингема летом 2023 года из Бирмингема за 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 43 матча, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Челси объявил о трансфере опорника Спортинга.

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