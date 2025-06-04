Санчо сообщил о своем уходе из Челси

Нападающий Джейдон Санчо сделал новый пост в социальной сети, в котором попрощался с Челси.

Английский футболист покинул команду по завершении аренды и вернелся в Манчестер Юнайтед.

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"Благодарен за опыт. Большая любовь всем в Челси, благодаря кому я чувствовал себя как дома: партнёрам по команде, персоналу и болельщикам.

Желаю клубу всего наилучшего в будущем. Искренне благодарен. Спасибо, "Синие", - написал Санчо в Instagram.

В составе Челси Джейдон провел 42 матча, забил пять голов и сделал десять голевых передач.

Контракт 25-летнего футболиста с Манчестер Юнайтед действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Челси заплатит 5 миллионов за ненужного футболиста.

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