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Футбол

Ювентус выкупил игрока Милана

Футболист выступал за Юве на правах аренды.
Сегодня, 10:52       Автор: Василий Войтюк
Getty Images
Getty Images

Французский защитник Пьер Калюлю остается в туринском Ювентусе, за который в нынешнем сезоне играл на правах аренды.

Руководство Ювентуса договорилось о выкупе контракта футболиста у Милана.

Футболист подписал контракт сроком до 2029 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Ювентус заплатит за футболиста 14 миллионов евро и еще три миллионами Милан может получить в качестве бонусов. Кроме того, аренда игрока стоила туринцам чуть больше 3 миллионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус трансферы Милан

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