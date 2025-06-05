Обладатель требла с Интером стал фаворитом на должность тренера

Кормчий итальянской Пармы Кристиан Киву – самый вероятный претендент на вакантную должность во главе миланского Интера. "Нерадзурри" предложили румыну 2-летний контракт, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Молодой специалист якобы приехал в Милан для подписания соглашения. Интер должен получить разрешение Пармы на назначение Киву. "Крестоносцы" якобы уже ищут замену румынскому тренеру и обратились к Даниэле Де Росси.

Киву возглавил Парму посреди сезона и удержал в Серии A. В 2018-2024 гг. он работал в молодежном секторе Интера и сделал примаверу "нерадзурри" чемпионом Италии. Киву-футболист в сезоне 2009/10 завоевал требл с Интером.

Параллельно Тьяго Мотта предложил услуги руководству финалиста Лиги чемпионов.

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