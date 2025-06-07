Голы Рауля и Крооса помогли Реалу не проиграть дортмундской Боруссии

На арене мадридского Реала Сантьяго Бернабеу прошел товарищеский матч между легендами мадридского Реала и дортмундской Боруссии.

Среди участников матча были различные легенды обеих клубов.

Сам поединок завершился ничейным счетом 3:3. Голами отметились Жулио Баптиста, Тони Кроос и Рауль у Реала, а также Бендер, Барриос и Аморосо за дортмундскую Боруссию.

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