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Футбол

Голы Рауля и Крооса помогли Реалу не проиграть дортмундской Боруссии

В Мадриде состоялся матч-легенд.
Сегодня, 15:49       Автор: Василий Войтюк
Рауль вновь стал капитаном / Getty Images
Рауль вновь стал капитаном / Getty Images

На арене мадридского Реала Сантьяго Бернабеу прошел товарищеский матч между легендами мадридского Реала и дортмундской Боруссии.

Среди участников матча были различные легенды обеих клубов.

Сам поединок завершился ничейным счетом 3:3. Голами отметились Жулио Баптиста, Тони Кроос и Рауль у Реала, а также Бендер, Барриос и Аморосо за дортмундскую Боруссию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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Голы Рауля и Крооса помогли Реалу не проиграть дортмундской Боруссии
Голы Рауля и Крооса помогли Реалу не проиграть дортмундской Боруссии

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