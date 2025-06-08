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Футбол

Челси сделал финальное предложение по капитану Милана

Английский гранд стремится оперативно оформить трансфер.
Сегодня, 09:57       Автор: Антон Федорцив
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Вратарь итальянского Милана Майк Меньян близок к смене клубной прописки. Лондонский Челси предложил 15 млн евро за француза, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Предложение "синих" относительно голкипера окончательно. Челси установил для "россонери" дедлайн на ответ. Милан должен определиться с судьбой Меньяна до 10 июня, когда закроется трансферное окно перед Клубным ЧМ-2025.

Ранее итальянский гранд повесил на француза ценник в 30 млн. Впрочем, контракт Меньяна с Миланом рассчитан до июня 2026 года. Итак, это лето – последний шанс заработать на переходе вратаря.

Кстати, ранее Челси нацелился на вингера Боруссии Д Джейми Гиттенса.

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