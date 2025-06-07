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Футбол

Челси сделал предложение по трансферу английского таланта

Джейми Гиттенс может оказаться в состоянии "синих".
Сегодня, 20:26       Автор: Василий Медвидь
Джеймі Гіттенс / Getty Images
Джеймі Гіттенс / Getty Images

Лондонский Челси намерен подписать вингера дортмундской Боруссии Джейми Гиттенса.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, "синие" отправили "шмелям" предложение по трансферу 20-летнего англичанина. Сумма трансфера может составить 35 млн евро.

Также с Гиттенсом уже согласовали условия контракта. Джейми согласился подписать 7-летнее соглашение. Финансовые условия неизвестны.

В сезоне-2024/25 футболист провел 48 матчей, отличившись 12 мячами и отдав 5 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси намерен подписать лидера итальянского топ-клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Джейми Гиттенс

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