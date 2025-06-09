Новичок АПЛ определился с альтернативой Ванату

Английский Лидс нашел еще одного кандидата на усиление линии нападения.

Как сообщает Саша Тавольери, «павлины» нацелились на подписание форварда Эвертона Бету. «Ириски» не против расстаться с игроком.

Сумма трансфера может составить 20 млн фунтов. Потенциальные детали контракта неизвестны.

Напомним, что ранее сообщалось о заинтересованности как Лидса, так и Эвертона в кандидатуре Владислава Ваната.

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