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Футбол

Шахтер хочет приобрести лидера турецкого клуба

Угурджан Чакир может перейти в стан "горняков".
Сегодня, 15:59       Автор: Василий Медвидь

Донецкий Шахтер включился в гонку за лидера Трабзонспора Угурджана Чакира.

Как сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу, «горняки» хотят подписать 29-летнего вратаря. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Чакиром также интересуется французский Монако.

Угурджан провел в сезоне-2024/25 43 матча, из которых в 18 поединках не пропустил.

Напомним, ранее сообщалось, что Палкин оценил перспективы Арды Турана в Шахтере.

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