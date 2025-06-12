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Футбол

Трент Александер-Арнольд впервые прокомментировал переход в Реал

Англичанин настроен выигрывать трофеи с клубом.
Сегодня, 18:34       Автор: Митя Шитко
Трент Александер-Арнолд / Getty Images
Трент Александер-Арнолд / Getty Images

Правый защитник Реала Трент Александер-Арнольд рассказал об ожиданиях от своего перехода.

По словам англичанина, он мог покинуть Ливерпуль только ради "королевского клуба".

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"Я просто хочу играть. Это самое важное. Это решает тренер, а я должен хорошо тренироваться и упорно работать. Если мне дадут шанс на следующей неделе – отлично. Я знал, что если и покину Ливерпуль, то только ради Реала. В какой-то момент нужно было принимать решение, и этот момент наступил.

Мне посчастливилось играть за величайший клуб Англии, а теперь я буду играть за величайший клуб Испании. Для меня честь представлять оба. Здесь всегда ожидают, что ты будешь побеждать. Это не меняется. Изменяется разве что погода. Что касается команд – у обеих ожидают трофеев", - приводит слова Трента Marca.

Защитник подписал с мадридским клубом контракт на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Модрич присоединится к Милану после Клубного чемпионата мира.

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