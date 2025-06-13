Экс-игрок МЮ может стать тренером Таловерова

Том Клеверли один из кандидатов на замену Мирону Мусличу.

Английский Плимут нашел потенциальную замену Мирону Мусличу, который покинул клуб ради Шальке.

Как сообщает издание TalkSport, «пилигримы» находятся на завершающей стадии переговоров с Томом Клеверли. Детали потенциального контракта источник не уточняет.

35-летний специалист возглавлял до этого Вотфорд, однако, не справившись с задачей выйти в АПЛ, был уволен со своего поста.

Плимут по итогам прошлого сезона вылетел в третий дивизион. В его составе сейчас выступает украинский центрбек Максим Таловеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Таловеровым заинтересовался клуб с несколькими украинцами в составе.

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