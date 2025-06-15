Брентфорд Ярмолюка может возглавить специалист без опыта работы главным тренером

Английский Брентфорд рассматривает неожиданного претендента на пост тренера.

Как сообщает Sky Sports, руководство «пчел» считает одним из лучших кандидатов 44-летнего Кита Эндрюса. Специалист работает в структуре клуба с прошлого года тренером по стандартным положениям.

Эндрюс имеет хорошую репутацию в клубе, однако, он пока не единственный специалист в шорт-листе. В список также входят Скотт Паркер, который работал в Фулхэме, Борнмуте и Бернли, и руководитель Ипсвича Киран МакКенна.

Стоит отметить, что Кит никогда не работал главным тренером. Ранее он был ассистентом в сборной Ирландии U-21, МК Донс и Шеффилд Юнайтед.

Напомним, что экс-тренер Брентфорда Томас Франк возглавил Тоттенхэм.

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